Imprese a rischio usura, la politica si mobilita dopo l’allarme della Cgia

“Per le imprese italiane torna a crescere lo spettro dell’usura. I dati resi noti dalla Cgia di Mestre indicano che sono 118mila le aziende in Italia a rischio usura, in crescita di 2.600 unità rispetto allo scorso anno. I numeri ci mostrano anche una fotografia chiara delle aree di maggior rischio: le aree metropolitane ed il Mezzogiorno. Un’impresa su tre fra quelle a rischio è del sud Italia. La crisi economica e finanziaria, il blocco del credito alle aziende in crisi, apre le porte alla criminalità”. E’ quanto afferma la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e Lotta alle Mafie del Partito Democratico. “L’usura rappresenta una delle direttrici attraverso le quali le organizzazioni criminali si infiltrano nel tessuto economico. Come ribadito anche dalla Cgia Mestre, i fenomeni estorsivi si verificano al sud Italia ma poi i proventi di queste attività illegali vengono quasi sempre più reinvestiti al Nord”, aggiunge la senatrice PD.