Imprese: al via il bando “Io sono futuro” rivolto alle startup innovative italiane

Valorizzare il talento dei giovani startupper italiani, mettendolo al servizio di progetti innovativi che sfruttino l’intelligenza artificiale come strumento chiave per affrontare le emergenze globali. Questo l’obiettivo del nuovo bando della Fondazione Della Frera, aperto oggi e promosso nell’ambito dell’edizione 2024 del progetto ‘Io sono futuro’, un percorso in piu’ tappe grazie alla quale 15 startup italiane parteciperanno a Expo Osaka 2025. L’iniziativa e’ stata presentata a Palazzo Pirelli nel corso di un evento a cui e’ intervenuto Alessandro Fermi, assessore all’Universita’, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia. Presenti anche Guido Della Frera e Marta Ferrari, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione Della Frera. Nello specifico, il nuovo bando sull’IA, disponibile sul sito www.fondazionedellafrera.it, si concentra su due ambiti strategici: la qualita’ della vita nelle sfide quotidiane della comunita’ e la salute, con particolare attenzione alla ricerca oncologica.

“Mi ha colpito molto l’obiettivo di questo progetto – ha detto l’assessore Fermi – in quanto intende dare voce al talento dei ragazzi che vogliono utilizzare l’Intelligenza Artificiale per dare una risposta alle nuove emergenze globali”. “Offrire una possibilita’ concreta ai giovani che sanno utilizzare le nuove tecnologie e si mettono a disposizione della comunita’ – ha aggiunto – e’ davvero encomiabile. Davvero stimolante anche la possibilita’ di confrontarsi con coetanei di tutto il mondo, grazie alla partecipazione a Expo Osaka 2025, un’esperienza che sicuramente li formera’”. “Siamo orgogliosi di questa iniziativa – ha precisato l’assessore – perche’ abbiamo la possibilita’ di dare un’opportunita’ a 15 talenti italiani che a Osaka potranno comunicare quanto di bello c’e’ nel nostro Paese. Avere sul nostro territorio una realta’ come la Fondazione della Frera che premia e valorizza i talenti e’ un privilegio perché permette di realizzare iniziative come quella presentata oggi”.