Imprese, apprendimento per la crescita: nuovo avviso da 8 milioni di Fondirigenti

Verrà presentato in un webinar oggi, alle ore 15, l’Avviso 1/2023 di Fondirigenti – Fondo Interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager – dal titolo “Apprendere per comprendere” volto a “rafforzare nelle imprese nei dirigenti un approccio favorevole all’apprendimento come chiave per la competitività delle imprese e per la crescita manageriale” e che prevede una dotazione complessiva di 8 milioni di euro. L’Avviso si articolerà su nove temi chiave per la competitività relativi a tre macro-tematiche: Innovazione, Sostenibilità e Resilienza, e avrà due specifici focus dedicati alle piccole imprese e alla promozione delle aggregazioni. Il webinar sarà l’occasione per conoscere le priorità e le caratteristiche dell’Avviso, ricevere indicazioni utili alla partecipazione, ottenere risposte ai principali quesiti e approfondimenti sugli ambiti di intervento. Interverranno Massimo Sabatini, direttore generale Fondirigenti, Federica Lapolla, responsabile Avvisi Fondirigenti e Marco Brazzolotto, marketing manager Gasparini che fornirà la sua testimonianza aziendale sui processi di apprendimento per la crescita competitiva.