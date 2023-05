Imprese, aumentano le richieste per la transizione verde. Finanza agevolata, convegno promosso da Golden Group

Il Sistema Paese punta sul green, con l’ammontare degli importi dei finanziamenti per la transizione verde che nel 2022 è più che triplicato rispetto all’anno precedente, passando da oltre un milione di euro del 2021 a quasi cinque milioni. Un risultato positivo che, unito alla diminuzione delle richieste (-9% nel primo quadrimestre dell’anno), mostra una tendenza alla concentrazione delle risorse. A renderlo noto è Golden Group, principale player indipendente nel settore della finanza agevolata, che, durante il VII Convegno Nazionale della Finanza Agevolata dal titolo “La Sostenibilità come nuovo modello di impresa per competere” organizzato in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro, ha scattato una fotografia del settore con numeri e dati inediti.

Quanto ai finanziamenti emergenziali contro il caro energia, il ritardo nell’adozione delle fonti rinnovabili ha generato una loro forte richiesta, determinando una crescita esponenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come conferma l’erogazione di oltre 12 milioni di euro nel solo primo quadrimestre del 2023. In questo contesto, è fondamentale accrescere la visibilità delle misure messe a disposizione dalle istituzioni europee, nazionali e locali per completare la transizione ecologica e, soprattutto, per ridurre l’impatto del cambiamento climatico a livello globale.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo Amministratore Delegato di Golden Group, Fabio Leoni, dopo l’annuncio della sua nomina lo scorso aprile. All’iniziativa hanno preso parte, oltre al Ceo Leoni, Davide Malaguti, presidente Golden Group Spa, Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Gianluca Meloni, associate professor Of Practice Management Control Systems SdaBocconi, Alessia Bernardi, responsabile Ufficio Tecnico Golden Group Spa, Enrico Pisino, Ceo Competence Center CIM 4.0, Andrea Casadei, project manager Bar Agenzia per la Coesione Territoriale, e Francesca Alicata, Responsabile Relazioni Esterne Simest Spa.

“Golden Group è ormai un punto di riferimento per le piccole e medie imprese italiane in un contesto in cui l’intervento pubblico sull’economia offre maggiori soluzioni alle aziende, tra finanziamenti a fondo perduto e prestiti agevolati – ha dichiarato Davide Malaguti, Presidente di Golden Group -. Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile per le aziende italiane, impegnate nella ripresa post-pandemica, con il caro energia e l’inflazione che hanno acuito le difficoltà affrontate dal nostro tessuto produttivo. Oggi abbiamo tracciato uno scenario che ha confermato – ancora una volta – la rilevanza strategica della finanza agevolata e la sua capacità di dare risposte concrete in contesti e momenti particolarmente critici. Oltre a rappresentare un’importante occasione da non perdere per il rilancio dell’economia nazionale – continua Fabio Leoni, Amministratore delegato di Golden Group -, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha avuto il grande merito di diffondere, e in alcuni casi risvegliare, la consapevolezza imprenditoriale di moltissime aziende del nostro Paese e di favorire la proliferazione di nuove realtà. Le risorse ci sono, bisogna solo saperle mettere a sistema. E noi siamo qui anche per questo”.