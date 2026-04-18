Imprese, boom del tech made in Italy: supera i 15 miliardi di euro

Il settore delle soluzioni tech made in Italy sta vivendo un vero e proprio boom: ammontano a 15,2 miliardi di euro i ricavi complessivi con una media di 9,2 milioni per ogni singola soluzione (la più ‘ricca’ genera 2,7 miliardi) e 215mila euro generati da ogni singolo lavoratore impiegato. In totale l’impatto sul Prodotto Interno Lordo Nazionale ammonta allo 0,78%. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla terza edizione dell’Italian Tech Landscape, giunto alla sua 3a edizione, il principale studio sul settore tecnologico italiano, che dal 2024 mappa, classifica e valorizza l’eccellenza software italiana con l’obiettivo dichiarato di renderla visibile e competitiva a livello globale, presentato a Milano in occasione dell’evento ‘The Year of Solidified Transformation’.

L’ambito più remunerativo risulta essere quello dell’IA (4 miliardi), seguito da: Gestionale (3,1 miliardi); Hr (1,3 miliardi); InsuranceTech (1,3 miliardi); Servizi (1 miliardo); Martech (937 milioni); DeepTech (756 milioni); Erp (462 milioni); Trasformazione digitale (343 milioni); Fintech (300 milioni); Robotica (297 milioni).

La classifica per regioni vede invece in testa la Lombardia (7,3 miliardi) seguita da: Piemonte (3,7 miliardi); Marche (1,1 miliardi); Emilia Romagna (1,1 miliardi); Toscana (597 milioni); Veneto (178 milioni); Lazio (176 milioni); Friuli Venezia Giulia (137 milioni); Campania (96 milioni); Puglia (43 milioni). Complessivamente, i dipendenti nel settore sono quasi 71mila, impiegati principalmente tra Lombardia (oltre 24mila) e Piemonte (19mila).