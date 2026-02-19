Imprese, “Brava Innovation Hub” lancia l’open call per startup e Pmi femminili

È aperta l’open call di Brava Innovation Hub, programma di accelerazione dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile. L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Invitalia in collaborazione con Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS. Il programma si inserisce nel Programma Imprenditoria Femminile, finanziato con risorse del PNRR – Next Generation EU e gestito da Invitalia, con l’obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale tra le donne e rafforzarne la presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, in particolare nei settori scientifici e tecnologici.

L’edizione di Roma avvia un percorso nazionale articolato in tre programmi di accelerazione, che nel corso del 2026 si svolgeranno anche a Novara e Salerno, con l’obiettivo complessivo di accompagnare 30 imprese femminili in un percorso strutturato di crescita e posizionamento sul mercato.

Per la tappa di Roma saranno selezionate 10 imprese su scala nazionale, che parteciperanno a un percorso di accelerazione di 12 settimane, in modalità ibrida (in presenza e online), finalizzato a rafforzare modelli di business, competenze manageriali e strategie di sviluppo.

Le imprese ammesse avranno accesso a un grant di 40.000 euro, mentoring individuale con esperti, formazione avanzata su tematiche di business, finanza, marketing, comunicazione, aspetti legali e leadership, oltre a spazi di lavoro, attività di networking, business matching e open innovation, con momenti dedicati di visibilità come evento di apertura, Benchmark Day e Demo Day finale.

L’open call è rivolta a società costituite da non più di 60 mesi in cui le donne detengono almeno il 50% del capitale sociale e costituiscono la maggioranza dei soci, oppure almeno il 50% delle quote e dei ruoli negli organi amministrativi. È prevista una premialità per le imprese in cui la presenza femminile raggiunge almeno i due terzi del capitale e dei ruoli negli organi amministrativi. Il programma di accelerazione a Roma si svolgerà dal 13 aprile al 10 luglio 2026. Le candidature per l’edizione di Roma sono aperte fino al 3 marzo 2026.