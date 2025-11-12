Imprese centenarie italiane, Campania protagonista a Firenze con Federico Di Iorio e E. Marinella

Dalla maestria agroalimentare alle vette dell’eleganza, la Campania sarà protagonista al convegno nazionale delle Imprese Centenarie Italiane con due aziende che raccontano il saper fare partenopeo nel mondo.

La Federico Di Iorio, attiva dal 1750 a Dentecane (Avellino), custodisce l’antica arte del torrone artigianale, prodotto con miele, mandorle, cioccolato e nocciole irpine secondo una ricetta tramandata da oltre due secoli.

Al suo fianco troviamo la storica E. Marinella fondata nel 1914 a Napoli e simbolo dell’eleganza maschile italiana nel mondo. Una maison che realizza cravatte e accessori sartoriali rigorosamente fatti a mano, mantenendo viva la tradizione che ha vestito capi di Stato, artisti e imprenditori di tutto il mondo.

Longevità aziendale e costruzione del futuro

L’evento, dal titolo “Longevità aziendale e costruzione del futuro – Heritage, Intelligenza Artificiale e Persone”, si terrà a partire dalle 10 all’Auditorium della Fondazione CR Firenze in via Folco Portinari 5. Parteciperanno istituzioni, università e aziende storiche italiane per un confronto su cosa significhi essere un’impresa longeva: un valore che non si misura solo negli anni di attività, ma nella capacità di innovare restando fedeli alla propria identità.

Il convegno è promosso con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, di Confindustria Toscana e dell’Università degli Studi di Firenze.

Tradizione, tecnologia e capitale umano

Nel corso della giornata si alterneranno interventi, testimonianze e riflessioni sul rapporto tra tradizione, tecnologia e capitale umano. Saranno consegnati il Premio di Laurea uicItalia 2025 e il Premio Centum 2025, riconoscimenti dedicati rispettivamente alle nuove generazioni e alle personalità che meglio incarnano i valori dell’impresa italiana.

“Essere un’impresa centenaria non significa solo aver resistito al tempo, ma averlo saputo interpretare e vivere nella maniera giusta. La vera longevità – spiega Fortunato Amarelli, presidente dell’Unione Imprese Centenarie Italiane – è la capacità di evolvere senza perdere coerenza, di innovare senza rinunciare alla propria anima. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere: il futuro dell’impresa italiana si costruisce con le persone, con la cultura e con la consapevolezza delle proprie radici”.