Imprese che crescono al Sud con la quotazione in Borsa, Rsm e Irtop Consulting al roadshow di Ragusa

Rsm, società di revisione e organizzazione contabile parte di Rsm International, tra i principali network internazionali specializzati nella consulenza in ambito assurance, tax e consulting, è presente alla seconda tappa del roadshow Imprese che crescono al Sud con la quotazione in Borsa, che si terrà presso l’Hotel Antico Convento dei Cappuccini a Ragusa il 14 dicembre 2023, insieme ad Irtop Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione ed Innexta, società consortile del Sistema della Camere di Commercio italiane. L’evento è inoltre supportato dall’Osservatorio PMI EGM, centro specializzato di ricerca finanziaria curato dall’ufficio studi di IRTOP Consulting dedicato istituzionalmente ad Euronext Growth Milan in partnership con la Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Unioncamere e Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Apriranno i lavori gli interventi di Giovanna Licitra della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Saverio Continella della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Seguirà la tavola rotonda con Giulio Centemero della Commissione Economica Assemblea Parlamentare Mediterraneo che spiegherà i punti di attrazione delle PMI italiane per i nuovi investitori esteri, Anna Lambiase, Ceo di Irtop Consulting, che introdurrà la quotazione in Borsa delle PMI e il ruolo dell’advisor finanziario, Nicola Tufo, Equity partner di Rsm, che parlerà del ruolo della società di revisione nel processo di Ipo, dichiara “solo attraverso eventi come questo è possibile fare education ad imprenditori e professionisti, e trasferire sui territori piu “lontani” da Borsa Italiana la cultura dell’equity e di strumenti di finanza straordinaria ed alternativi al classico canale bancario. Quando si parla di scendere in campo e “vivere” le Pmi virtuose ed innovative Rsm non farà mai mancare il suo apporto, la sua professionalità e la passione con cui quotidianamente svolge il proprio lavoro”.

Inoltre, all’evento interverranno: Barbara Lunghi di Borsa Italiana che discuterà dei mercati del Gruppo Euronext e, infine, Antonio Riccio di Invitalia che illustrerà il Fondo Cresci al Sud con le sue peculiarità ed opportunità. Concluderanno i lavori gli interventi sulle esperienze di quotazione di NVP con il CEO Massimo Pintabona e di ERFO con Daniele Travisano, CFO e Investor Relations Manager.