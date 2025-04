Imprese, chi sono i top manager più pagati nel 2024

A fare luce sui compensi dei top manager nel 2024 è un documento reso pubblico dalle aziende in vista delle assemblee degli azionisti, che rivela una retribuzione media di circa 3 milioni di euro per i manager ai vertici.

Carlos Tavares, ex amministratore delegato di Stellantis, guida la classifica con un compenso record: 23,08 milioni di euro nel 2024, a cui si aggiungono 12 milioni di buonuscita dopo il suo addio all’azienda. Un importo che fa riflettere, soprattutto considerando la crisi del settore automotive, con l’Ebitda di Stellantis in calo del 63,5 per cento e le azioni giù del 40 per cento in un anno.

Segue Carlo Cimbri, presidente di Unipol, con 51,84 milioni di euro: solo 6 milioni derivano dal salario, il resto rappresenta il trattamento di fine rapporto dopo 33 anni nel gruppo assicurativo.

Nella lista figurano anche:

Benedetto Vigna , Ceo di Ferrari, con 7,9 milioni di euro

John Elkann , presidente di Stellantis e Ferrari, con 5,4 milioni di euro

Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, che guadagna 3,63 milioni, ma con i bonus arriva a 13,2 milioni di euro

Chiude la classifica Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi, con un compenso relativamente contenuto di 494 mila euro.

Questi dati mettono in evidenza una crescente polarizzazione salariale, in un contesto economico sempre più difficile per gran parte della popolazione.