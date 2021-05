Imprese: Colao, ‘ottima reazione nel 2020, ora puntare su innovazione strutturale’

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “Le imprese italiane hanno fatto molto bene nel 2020, c’è stata la solita meravigliosa reazione dell’imprenditoria italiana. Le imprese hanno investito e innovato, con una sorta di innovazione di emergenza. Ma c’è anche l’innovazione strutturale, come l’innovazione dei brevetti, dell’assunzione dei giovani con alta qualificazione e l’innovazione di sviluppo dei prodotti e non dobbiamo perdere questa occasione”. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in collegamento con ‘L’Italia genera futuro’ de L’Economia di Corriere della Sera dedicato alle eccellenze delle pmi italiane.