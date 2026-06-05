Imprese, conclusa l’edizione 2026 di ‘Vivi 3 giorni da manager’

(Adnkronos) – Si è svolto presso il Centro di Formazione Lidl Italia, in Via Avvocato Augusto Ruffo 25 ad Arcole (VR), l’evento conclusivo dell’XI edizione di “Vivi 3 giorni da manager”, il progetto promosso da Manageritalia Veneto che offre a studenti universitari e neolaureati dell’Università di Verona, dell’Università di Padova, dell’Università Ca ’Foscari di Venezia e della Fondazione Studi Universitari di Vicenza l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo del management e dell’impresa, affiancando per tre giorni i dirigenti delle aziende del territorio aderenti all’iniziativa. L’edizione 2026 – sottolineano gli organizzatori – ha registrato numeri importanti: 61 studenti universitari e neolaureati, 61 manager tutor e 19 aziende venete coinvolte in un percorso immersivo che ha permesso ai partecipanti di entrare nel cuore delle organizzazioni, vivendo fianco a fianco con dirigenti e imprenditori le dinamiche, le sfide e le responsabilità del management e di chi ogni giorno guida il futuro delle imprese venete.

Un progetto che continua a crescere e a generare valore: in undici edizioni, “Vivi 3 giorni da manager” ha coinvolto oltre 660 studenti e più di 450 manager, diventando una delle iniziative più significative del territorio veneto dedicate all’incontro tra nuove generazioni e cultura manageriale. Per tre giorni i ragazzi hanno avuto la possibilità di osservare da vicino il funzionamento delle aziende, partecipare a riunioni, confrontarsi con decisioni strategiche, conoscere modelli organizzativi e comprendere cosa significhi oggi guidare persone, processi e innovazione in un mercato in continua trasformazione.

Un’esperienza concreta e altamente formativa che consente ai giovani di orientare con maggiore consapevolezza le proprie scelte future, entrando in contatto diretto con realtà imprenditoriali d’eccellenza fortemente radicate nel territorio. All’evento conclusivo erano presenti Carlo Terrin e Manuel Modolo, Vicepresidenti di Manageritalia Veneto, Marco Monego, Chief People Officer di Lidl Italia, insieme agli studenti protagonisti del progetto e ai rispettivi tutor aziendali.

«“Vivi 3 giorni da manager” è un progetto che crea valore reale perché mette in contatto diretto i giovani con il mondo delle imprese e con chi ogni giorno vive il management sul campo. Crediamo fortemente che offrire ai ragazzi un’esperienza concreta sia il modo migliore per aiutarli a comprendere le trasformazioni del lavoro, sviluppare consapevolezza e costruire il proprio futuro professionale. Per le aziende, allo stesso tempo, rappresenta un’occasione preziosa di ascolto, confronto e dialogo con le nuove generazioni e contribuendo a costruire il futuro del nostro territorio», hanno dichiarato Carlo Terrin e Manuel Modolo Vicepresidenti di Manageritalia Veneto.

“Partecipare e ospitare l’evento conclusivo di Vivi 3 giorni da manager presso il nostro Centro di Formazione di Arcole rappresenta per Lidl un modo concreto per sostenere i giovani nelle loro prime scelte professionali” – dichiara Marco Monego, Chief People Officer di Lidl Italia. “In un mercato in costante trasformazione, aprire le porte della nostra azienda a questi ragazzi ci ha permesso di creare un canale di ascolto bidirezionale: da un lato i giovani hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino la complessità, le decisioni strategiche e i processi della GDO, dall’altro i nostri manager si sono confrontati con le aspettative e l’energia delle nuove generazioni. Siamo felici di aver supportato Manageritalia Veneto in questo progetto che consideriamo un’ottima occasione per accorciare le distanze tra mondo accademico e cultura d’impresa.”

Momento particolarmente coinvolgente del pomeriggio è stato il Keynote Infinity di Alessandro Cacciari, che ha guidato i partecipanti in una riflessione sulle dinamiche dell’intergenerazionalità nelle organizzazioni moderne. Un intervento dedicato alla capacità di “incrociare gli sguardi” tra generazioni differenti per sviluppare nuove modalità di collaborazione e trasformare la convivenza in azienda in un motore di innovazione, crescita e valore condiviso. L’XI° edizione di “Vivi 3 giorni da manager” conferma così la forza di un progetto capace di mettere in connessione talenti, competenze e imprese, valorizzando il ruolo del management come leva fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Veneto.