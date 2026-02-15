Imprese, corre la “pet economy”: spesa a 6,7 miliardi (+76% in 10 anni)

In un’Italia sempre più ‘pet friendly’, con oltre una famiglia su tre che possiede almeno un animale domestico, la ‘pet economy’ si afferma come un mercato in forte espansione: nel 2024 la spesa per prodotti e servizi per animali da compagnia raggiunge 6.747 milioni di euro, con una crescita del 76% in 10 anni. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata da Confartigianato in vista della Giornata nazionale del gatto del 17 febbraio. Dalla rilevazione di Confartigianato emerge che sono 3.440 le imprese artigiane attive nei servizi di cura degli animali da compagnia, pari al 59,0% delle 5.826 imprese totali del comparto e danno lavoro a 4.231 addetti pari al 53,9% del totale del settore (7.848 addetti). Su base annua le imprese artigiane dei servizi di cura degli animali crescono del 5,2% e in dieci anni sono quasi raddoppiate (+92,3%).

Sono 10 milioni, il 37,7% del totale, le famiglie italiane che possiedono almeno un animale domestico. Gli animali da compagnia presenti nelle case degli italiani sono stimati in 25 milioni e 500mila. In un decennio la quota di famiglie con animali è salita di 1,5 punti percentuali, passando dal 36,2% del 2015 al 37,7% del 2024. Il grosso della spesa per prodotti e servizi per animali, l’80,3% (pari a 5.415 milioni) è destinato a prodotti come alimenti, farmaci veterinari, articoli per la toelettatura e accessori, mentre il restante 19,7% (1.332 milioni) va a servizi veterinari e servizi di toelettatura, addestramento e ospitalità.