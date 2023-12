Imprese culturali, capacity building: contributi per 155 mln a 113 interventi

“Pubblicate le graduatorie dei progetti di capacity building che avranno accesso ai contributi messi a bando dal Ministero su fondi Pnrr per la transizione ecologica e digitale di tutta la filiera culturale e creativa. Abbiamo lavorato con il massimo impegno alla realizzazione del piano di investimenti da complessivi 155 milioni di euro dedicato allo sviluppo del settore. Ringrazio tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo per questa importante causa”. Lo rende noto il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Alla chiusura del bando (25 agosto 2023) sono pervenute 99 domande, per un totale di 234 progetti presentati. A seguito dell’istruttoria, compiuta da Invitalia, sono risultate ammissibili alla valutazione di merito della Commissione 56 domande per un totale di 129 progetti. Sono stati ammessi a finanziamento integrale 59 progetti, di cui 26 riferibili all’area geografica del Mezzogiorno e 33 alle altre Regioni. Un progetto è stato ammesso a finanziamento parziale, riferibile alla macroarea “Altre Regioni”. La cifra complessiva posta a bando, pari a 9.611.943,39, è interamente assegnata.