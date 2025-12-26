Imprese, da Foncoop avviso da 3 mln di euro per transizione digitale e ricambio generazionale

Foncoop mette a disposizione 3 milioni di euro con il nuovo Avviso 67 strategico ‘Intelligenze generazionali’, un’occasione per le imprese per accedere a finanziamenti per la formazione continua, accelerare l’innovazione e affrontare le sfide legate a digitalizzazione, intelligenza artificiale e ricambio generazionale.

L’Avviso finanzia piani di sviluppo su misura per aiutare le imprese a governare il cambiamento, introdurre nuovi linguaggi e sperimentazioni, valorizzare reti e territori: la formazione diviene motore di trasformazione e costruzione partecipata di soluzioni, modelli e relazioni che sostengono la crescita cooperativa nel medio e lungo periodo. ”L’Avviso 67 non si limita a finanziare formazione: offre alle imprese e ai lavoratori la possibilità di ripensare modelli organizzativi, processi e tecnologie in una logica di innovazione condivisa e co-progettazione che dura nel tempo. Partecipare significa acquisire consapevolezza del cambiamento e tradurla in soluzioni concrete: competenze potenziate, tecnologie condivise, reti territoriali più solide. Un’occasione per aumentare la competitività e generare valore”, dichiara il vicepresidente Alessandro Spaggiari.