Imprese: Deloitte, in Italia fatturato +13%, nominati 31 nuovi Partner

Roma, 26 nov. (Labitalia) – “Deloitte in Italia registra per l’esercizio fiscale 2019 (con termine 31 maggio 2019) un fatturato pari a circa 750 milioni euro, in crescita del 13% rispetto allo scorso anno (crescita a doppia cifra per il 6° anno consecutivo). A livello mondiale Deloitte ha rafforzato la sua posizione di società leader nel settore dei servizi professionali, raggiungendo un fatturato pari a 46,2 miliardi di dollari con una crescita del 9,4%”. E’ quanto si legge in una nota. Fabio Pompei, Ceo di Deloitte in Italia, commenta: “Anche quest’anno il network di Deloitte in Italia ha conseguito risultati eccellenti, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato. Grazie allo straordinario contributo dei nostri talenti, siamo in grado di assicurare un impatto positivo per i nostri circa 11.000 clienti e per la società in cui operiamo”.

Le società del network italiano, operative in 24 sedi, oggi contano oltre 6.700 persone di cui il 60% è al di sotto dei 30 anni e di cui circa la metà sono donne. Nel solo anno fiscale 2019 Deloitte in Italia ha assunto oltre 1.800 persone (crescita del 14%) ed erogato circa 410 mila ore di formazione. Nell’ottica di consolidare e rafforzare ulteriormente la propria strategia di sviluppo e crescita, il network italiano ha nominato 31 nuovi soci, che fanno salire il numero complessivo dei soci italiani a oltre 300.

Dei 31 nuovi Partner, 5 appartengono all’Audit & Assurance guidato da Stefano Dell’Orto (Alessandro Boaro, Giovanni Borasio, Luca Pasquini, Gianfrancesco Rapolla, Massimo Silvino), 15 al Consulting guidato da Alessandro Mercuri (Umberto Andreozzi, Federico Besana, Fabio Luca Crepaldi, Alberto Ferrario, Luca Giuratrabocchetta, Paolo Locorotondo, Vien Hoc Thong Loi, Giuseppe Malorgio, Alessandro Mastrantuono, Roberto Natalicchio, Silvana Perfetti, Manuel Pincetti, Sabino Pisano, Francesco Rossi, Matteo Zanza), 3 all’area Financial Advisory guidata da Antonio Solinas (Enrico Ferraresi, Davide Leuzzi, Luca Giuseppe Magugliani), 2 all’area Risk Advisory guidata da Antonio Arfè (Manuel Allara, Filippo Finocchiaro) e 6 all’area Tax & Legal guidata da Alessandro Lualdi (Mario De Blasi, Pier Paolo Ghetti, Vito Marraffa, Ubaldo Messia, Roberto Monasterolo, Andrea Sciortino).