Imprese: Eurostat, -1,8% produzione industriale 2023, Irlanda +67% 2015/2023

Nel 2023, la produzione industriale nell’Ue è scesa dell’1,8%, ma è rimasta dell’1,9% al di sopra del livello del 2019, con una crescita del 7,7% rispetto al 2015. I dati arrivano dall’edizione 2024 di “Cifre chiave dell’economia europea”, pubblicato da Eurostat. Tra i Paesi dell’Ue, l’Irlanda ha registrato il tasso di crescita più elevato nel periodo: il suo livello di produzione industriale nel 2023 era superiore di oltre due terzi (67,7%) a quello del 2015. Cinque Paesi dell’ Ue hanno registrato livelli di produzione industriale più bassi nel 2023 rispetto al 2015, con la contrazione maggiore in Lussemburgo (-10,9%). L’aumento complessivo dei prezzi alla produzione industriale nell’Ue dal 2015 al 2023 evidenzia un significativo cambiamento di ritmo negli ultimi tre anni. Dopo un aumento relativamente contenuto tra il 2015 e il 2020 (+1,9% complessivo), i prezzi sono aumentati del 9,5% nel 2021 e del 25,9% nel 2022, per poi diminuire dello 0,6% nel 2023 . I prezzi alla produzione industriale sono aumentati tra il 2015 e il 2023 in tutti i Paesi dell’Ue, ad eccezione dell’Irlanda, dove sono calati del 10,3%. La Romania e l’Ungheria hanno registrato gli aumenti più consistenti, rispettivamente del 91,5% e dell’82,8%.