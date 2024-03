Imprese, Fidanza (Fdi): “Industria Felix evento che mette in rete nostre eccellenze”

(Adnkronos) – “Industria Felix è un evento che si ripete, molto positivo perché mette in rete importanti eccellenze del territorio, del Piemonte, ma anche della Liguria e della Valle d’Aosta. Queste realtà ci hanno regalato uno spaccato importante del tessuto produttivo di questo paese, che deve essere sostenuta anche in Europa con politiche concrete, un maggiore bilanciamento della transizione verde con maggiore attenzione alla competitività, e poi la realizzazione e il completamento di infrastrutture anche materiali, viarie, autostradali, ferroviarie, fondamentali per collegare questo quadrante geografico, il nordovest, con l’Europa centrale e settentrionale”. Così l’europarlamentare Carlo Fidanza (Fdi), che ha concluso i lavori di Industria Felix al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino.

“Bisogna accelerare sul completamento delle opere che ancora non sono state realizzate –insiste Fidanza – e intervenire sia a livello europeo che bilaterale per sbloccare i valichi alpini in modo che le nostre aziende possano tornare a esportare in maniera più semplice e più agevole verso il centro Europa, facendo valere l’eccellenza del Made in Italy”, conclude Fidanza.