Imprese, formazione e lavoro dei Neet: da Fondazione Vodafone 20 borse di studio

Fondazione Vodafone annuncia venti borse di studio dedicate a giovani dai 18 ai 34 anni che non studiano e non lavorano, un’iniziativa nata dalla collaborazione con la Coding School italiana Develhope. La partnership prevede un percorso formativo e di inserimento lavorativo senza costi di sei mesi in ambito Data Analytics e intelligenza artificiale: i beneficiari del progetto avranno modo di approfondire il linguaggio di programmazione Python, imparare le tecniche piu’ comuni per la visualizzazione e manipolazione dei dati e, infine, fare una full immersion nel mondo della Generative AI e Machine Learning. Per poter accedere alla selezione e per ottenere le borse di studio e’ necessario completare tutti i livelli del learning game LV8, l’app gratuita di Fondazione Vodafone, sviluppata con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in percorsi di apprendimento digitale per acquisire conoscenze digitali di base, certificate con Open Badge, attraverso l’esperienza del videogioco. LV8 permette di scoprire – divertendosi – alcuni dei piu’ importanti strumenti digitali richiesti nel mondo del lavoro come Google Suite, Canva, Coding, Business Model e applicativi di intelligenza artificiale. Una volta completati i livelli di LV8 e superata la prima fase di selezione, utile a valutare l’idoneità ai corsi, i giovani potranno accedere al programma formativo in ambito Data Analytics e intelligenza artificiale realizzato da Develhope.

L’inizio dei corsi e’ previsto per il 18 novembre, e’ possibile scaricare gratuitamente LV8 dalle principali app store e completare i livelli per poter accedere alla selezione per ottenere le borse di studio e ai corsi organizzati da Develhope.