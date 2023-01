Imprese, Graded tra gli 800 “Campioni della crescita”: fatturato e occupazione in aumento nel triennio 2018-2021

Graded è tra i “Campioni della crescita” italiana. La società napoletana guidata da Vito Grassi, una Energy Service Company (ESCo) che dal 1958 opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate nel settore pubblico e privato in molteplici mercati di riferimento (Amministrazioni Pubbliche, industriale, sanitario, residenziale, Agroindustria ed Aerospazio), figura tra le 800 aziende-motore della ripresa italiana selezionate dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf). Si tratta della quinta edizione di un’indagine che premia le eccellenze dell’economia del Belpaese: per entrare in classifica è, infatti, necessario mostrare un tasso di crescita media annua superiore al 11,3% nel triennio 2018-2021.

Dai dati dell’indagine Itqf – che punta a far emergere le realtà italiane che trainano l’economia – dominano le imprese di piccole e medie dimensioni capaci di competere a livello internazionale. Sono per lo più concentrate nelle regioni con la più alta attività economica: Lombardia, Lazio e Veneto, dove si trovano rispettivamente il 25%, l’11% e il 10,5% delle aziende in classifica. Fra le province sono Milano (107), Roma (80) e Napoli (42) quelle con più aziende premiate.

Il fatturato complessivo degli 800 campioni ha raggiunto i 18,9 miliardi nel 2021, con un aumento di circa il 111% rispetto al 2018, mentre il tasso di crescita media annuale nel periodo 2018-2021 è stato del 38%. Il successo economico ha avuto anche ripercussioni importanti a livello occupazionale: le 800 società hanno creato nel triennio oltre 46.000 nuovi posti di lavoro, in media 58 nuovi occupati per azienda.

“La presenza nella classifica dei Campioni della Crescita rappresenta per Graded una conferma della capacità di creare valore attraverso il proprio modello di impresa e dell’efficacia della strategia impostata dal management che scommette sui giovani talenti, punta molto sulla formazione e investe sulle attività di ricerca e sviluppo in Campania. Si tratta di un ulteriore riconoscimento del percorso virtuoso di sviluppo dimensionale e qualitativo e di rafforzamento della governance avviato nel 2016″, commenta Vito Grassi, amministratore delegato di Graded.