Imprese: Grassi (Univa), ‘nel 2021 quota aziende territorio che continuerà a investire oltre 60%’

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Da una parte le esigenze di liquidità, dall’altra la necessità di risorse per programmare gli investimenti necessari sui fronti dell’innovazione, del riposizionamento sui mercati, della sostenibilità. È anche su questi temi che si gioca il futuro e la capacità di ripresa del sistema produttivo. A porli al centro dei riflettori è il ciclo “Approfondimenti di Finanza – Scuola d’Impresa” organizzato dall’Area Finanza dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese con lo scopo di aiutare le aziende, con consigli utili, molto pratici e immediatamente spendibili, a districarsi in una crisi economica scatenata dalla pandemia. Obiettivo del primo incontro del 2021 che si è tenuto questo pomeriggio in modalità webconference è stato quello di presentare in maniera organica alle imprese varesine le opportunità di finanziamento e le misure di intervento gestite da Finlombarda Spa per il rilancio economico della Lombardia.