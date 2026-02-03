Imprese green e lavoro: la Campania guida il Sud nella transizione ecologica

Torna Green Energy Revolution, la campagna di Legambiente Campania realizzata in collaborazione con le imprese della green economy, con percorsi di educazione ambientale ed energetica rivolti alle scuole della regione. L’iniziativa prevede visite guidate agli impianti, incontri e workshop in 16 scuole distribuite in tutte le province della Campania, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra innovazione ambientale e tecnologica come leva per accelerare la transizione ecologica.

La quarta edizione del progetto è stata presentata a Napoli, presso l’Istituto Sannino-De Cillis, alla presenza di Legambiente Campania e delle aziende partner. Un’occasione per fare il punto sul ruolo crescente della Campania nella green economy e sulle opportunità occupazionali legate ai green jobs.

Imprese green più resilienti alla crisi

Secondo i dati elaborati da Legambiente Campania su base Rapporto GreenItaly 2025 della Fondazione Symbola, la Campania si conferma prima regione del Sud per numero di imprese eco-investitrici nel periodo 2019-2024, con 50.960 imprese, pari al 38,2% del totale regionale.

Nella graduatoria provinciale, la città metropolitana di Napoli si colloca al terzo posto nazionale con 25.930 imprese eco-investitrici (38,6% del totale provinciale), mentre Salerno è al 12° posto con 10.900 imprese green, pari al 38,3% delle imprese della provincia.

Dieci anni di crescita record dei green jobs

In Campania cresce in modo significativo anche l’occupazione legata alla transizione ecologica. La serie storica delle attivazioni di contratti green jobs mostra un incremento da 3.100 nel 2014 a 152.390 nel 2024, il valore più alto mai registrato.

Dopo una fase di consolidamento iniziale, il 2017 segna un primo salto con 17.680 attivazioni, seguite da una crescita costante: 38.037 nel 2019, 101.029 nel 2021, 126.700 nel 2022, 143.790 nel 2023, fino al picco del 2024. Nello stesso anno la Campania rappresenta l’8,9% delle assunzioni green jobs nazionali, pari al 35% delle assunzioni complessive regionali.

Tra le prime 20 province italiane per contratti green jobs nel 2024 figurano Napoli, Caserta e Salerno. Napoli concentra il 4,3% dei contratti green jobs nazionali, Salerno l’1,7%, Caserta l’1,4%, con incidenze green sui nuovi contratti comprese tra il 31,1% e il 35,8%.

Scuola e territorio al centro della transizione

Il progetto Green Energy Revolution nasce con l’obiettivo di accompagnare studentesse e studenti nella comprensione delle energie rinnovabili, orientandoli verso le professioni del futuro e favorendo una transizione ecologica dal basso, radicata nei territori.

Nel triennio 2022-2025 il progetto ha coinvolto 40 scuole, 75 classi, 70 indirizzi di studio, oltre 1.200 studenti, 55 educatori e 100 docenti, contribuendo alla diffusione di competenze e conoscenze legate alla transizione energetica.

Sono stati realizzati tre ebook per docenti ed educatori, una ricerca sui green jobs, una striscia a fumetti dedicata alle energie rinnovabili e un protocollo d’intesa tra Legambiente, ITT Marie Curie e imprese del settore.

Focus su genere, Stem e innovazione tecnologica

La quarta edizione coinvolgerà 16 scuole campane e si sviluppa lungo tre direttrici principali: il contrasto agli stereotipi di genere nelle discipline Stem; la promozione dell’uguaglianza di genere nei green jobs; il rafforzamento del connubio tra innovazione ambientale e tecnologica.

I percorsi formativi prevedono metodologie attive e partecipative: workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite guidate presso aziende e università, analisi, monitoraggi e azioni di citizen science, con particolare attenzione al coinvolgimento delle ragazze.

Donne e lavoro green: segnali di crescita

Nel 2024, secondo il dossier Green jobs di Legambiente Campania, la partecipazione femminile nella filiera delle rinnovabili era pari al 12,5%. I dati Labour Market Intelligence 2025 di Sviluppo Lavoro Italia mostrano però un quadro in evoluzione: nell’ultimo semestre del 2024 le donne rappresentano circa il 37% dei quasi 21.000 lavoratori impiegati nei green jobs.

Per questo Legambiente Campania intende accompagnare il rafforzamento della presenza femminile nel settore, intervenendo su formazione, orientamento e politiche attive del lavoro.

Le richieste alla Regione Campania

“La Campania è già protagonista della transizione ecologica come opportunità concreta per innovare e affrontare il futuro”, afferma Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. “Mettere al centro i green jobs significa rilanciare la sfida, puntando su occupazione, etica e pace”.

Legambiente chiede alla Regione Campania un pacchetto di azioni concrete: educazione ambientale diffusa, orientamento scolastico e professionale rafforzato, politiche attive del lavoro per la giusta transizione, programmazione mirata della formazione su competenze ambientali ed energetiche e politiche industriali per la riconversione sostenibile delle filiere produttive, anche attraverso una diversa destinazione dei fondi europei.

I partner dell’iniziativa

Sostengono Green Energy Revolution le aziende: Edison, Edp, Engie, Erg, Energy Total Capital, Leitwind, Plc System, Sinergia, TeaTek.