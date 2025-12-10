Imprese, “High Street Italy” di Seoul: domande dal 1° gennaio per il bando Ice

E’ aperto il bando, pubblicato da Ice, per le aziende italiane interessate ad essere protagoniste con il proprio prodotto all’interno di High Street Italy di Seoul. Si tratta di una struttura multifunzionale articolata su quattro piani , con l’intento di promuovere il Made in Italy e la cultura italiana in Corea. La showroom intende quindi rappresentare una vetrina permanente di promozione del Made in Italy . Gli spazi espositivi della showroom vengono offerti per periodi di durata semestrale. Il prossimo semestre per il quale potranno essere sottoposte domande di partecipazione sarà: 1 gennaio – 30 giugno 2026. Il costo di partecipazione è rappresentato da un corrispettivo per il servizio offerto dall’Ice a copertura parziale e pro-quota dei costi vivi sostenuti per la gestione della showroom. Le aziende interessate dovranno indicare, in sede di richiesta di partecipazione, la tipologia di modulo espositivo di loro preferenza.