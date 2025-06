Imprese, Ibarra: “Dati materia prima per capire comportamenti clienti”

(Adnkronos) – I dati “diventano sostanzialmente la materia prima che serve nel mondo della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, per riuscire ad avere delle informazioni che sono nascoste”. Così Max Ibarra, ex amministratore legato di Engineering, intervendo, a margine dell’assemblea generale di Centromarca in corso a Milano, sul ruolo dei dati e dell’Ai nella relazione per le aziende con i consumatori.

La miriade di dati e di informazioni – continua Ibarra – ci permette di capire il comportamento del cliente molto meglio rispetto a prima. Ora però non basta soltanto avere i dati, bisogna avere le giuste skill, le giuste competenze all’interno dell’azienda per comprendere questi nuovi comportamenti”.