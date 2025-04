Imprese: Inc. chiude il 2024 con un +10% e celebra mezzo secolo di pr

Con una crescita a doppia cifra nello scorso anno, selezionata tra le 50 migliori agenzie di RP in Europa, Inc apre il 2025 con un piano di sviluppo importante apprestandosi a celebrare il traguardo dei 50 anni di attività e accogliendo nella compagine societaria Luca Cipriano come nuovo partner. L’agenzia – una delle maggiori realtà indipendenti in Italia, con uno staff di 60 persone tra Roma e Milano, gestita da 9 partners e un executive leadership team di 18 professionisti – chiude il 2024 con una crescita a doppia cifra delle revenue (+10%) e un fatturato di circa 5,6 milioni di euro. La performance del 2024 è stata sostenuta dal consolidamento di partnership decennali con Barilla Group, Heineken, Emirates, Unione Italiana Food, UnaItalia, Findus, Fondazione Lega del Filo d’Oro, unitamente ad una intensa attività di new business. Ad inizio anno hanno scelto Inc come Lead PR Agency Danone Italia e British American Tobacco e nel corso dell’anno l’agenzia ha vinto la gara PR per le celebrazioni dei 50 anni di Mulino Bianco e il pitch per le pr trade Lavazza nel mondo away from home e home e pr trade e lifestyle per i brand 1895 coffee designers by Lavazza ed Eraclea. Il 2025 è un anno speciale per Inc che compie 50 anni di attività. Più di 330 i clienti che nel tempo hanno scelto l’agenzia come partner in comunicazione, oltre 70 i premi vinti in Italia e nel mondo. Una storia d’impresa che è anche un po’ la storia delle PR in Italia, considerato che nessun’altra agenzia di PR italiana, che sia oggi attiva sul mercato con il suo marchio originario, ha una storia lunga 50 anni. Un compleanno speciale che Inc ha in programma di festeggiare nei prossimi mesi con la pubblicazione di un libro ed un evento celebrativo. Una tappa importante, nel segno di un lungo passato e di uno stimolante futuro. A inizio 2025 è stato formalizzato l’ingresso nella compagine societaria di Luca Cipriano, già membro del Leadership Team. Luca si unisce ai soci Pasquale De Palma (presidente e ceo), Paolo Mattei (vicepresidente), Paola Canali, Francesco Pippi, Rosanna Teta, Emily Szereda, Francesca Riccardi e Simone Silvi. L’ingresso di Luca Cipriano, in linea con le scelte degli ultimi anni volte ad ampliare e rafforzare il gruppo dirigente di Inc, conferma la filosofia di un’azienda ispirata ad un modello di capitalismo inclusivo, aperta a nuovi partner, persone che condividono valori, entusiasmo, modo di essere e competenze professionali.