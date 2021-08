Imprese: Ltc Group investe in nuovi macchinari green finanziata di Intesa Sp

Milano, 16 ago. (Adnkronos) – Duplice finanziamento di Intesa SanPaolo a supporto degli investimenti di Ltc Group, che acquisterà nuovi macchinari 4.0 per gli stabilimenti italiani di Legnano Teknoelectric Company e per la controllata Legnano Teknoelectric Company Middle East di Dubai. Per questo avrà dalla banca due prestiti rispettivamente di 10 milioni di euro e di 5 milioni di dollari. La strategia è indirizzata a uno sviluppo “green e sostenibile”. I nuovi macchinari, spiega una nota, “consentiranno di ottimizzare i processi e di realizzare annualmente un consistente risparmio di risorse, pari 410.000 Kw di energia in meno per la produzione italiana e di 145.000 Kw per il sito di Dubai”.