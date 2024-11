Imprese, meno 12% di investimenti esteri verso l’Italia nel 2023

Nel 2023 sono diminuiti del 4% gli investimenti diretti esteri (Ide) in Europa; l’Italia ha registrato una flessione del 12%, pur mantenendo la propria quota di mercato pressoché stabile (3,8%) rispetto al 2022. Lo rileva l’EY Attractiveness Survey 2024, il sondaggio annuale condotto da EY sull’attrattività dell’Europa e dell’Italia. Il numero degli Ide in Italia è quasi raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico, passando da poco più di 100 a oltre 200 per anno. Le Imprese rimangono ottimiste sulle prospettive per l’Italia: il 74% dei dirigenti intervistati prevede di espandere o stabilire le proprie attività nel Paese nei prossimi 12 mesi, un dato in aumento rispetto al 54% del 2023. La maggior parte degli Ide in Italia proviene dall’Europa; a questi si aggiunge una importante quota del 19% da parte di Imprese statunitensi. Tornano a crescere gli investimenti cinesi passati dal 2% nel biennio 2021-2022 al 5% nel 2023.

Il 68% dei dirigenti intervistati nell’EY Attractiveness Survey 2024 ritiene che l’Italia nei prossimi tre anni possa incrementare la propria attrattività. Inoltre il 74% degli intervistati prevede di espandere o stabilire le proprie attività in Italia nei prossimi 12 mesi, un dato in aumento rispetto al 54% del 2023. I settori più promettenti per gli investimenti futuri includono i servizi finanziari e l’industria chimico-farmaceutica, visti come motori di crescita e innovazione. Relativamente ai settori più attrattivi per gli investitori stranieri in Italia nel 2023, tornano a crescere gli investimenti nella logistica, con circa il 16% dei progetti di investimento in questo ambito, rispetto a circa il 10% nel 2022, con una crescita del 46% in termini di numero di progetti. In crescita sostenuta anche il numero di progetti nel comparto dei macchinari e delle attrezzature, nel settore farmaceutico e in quello dell’abbigliamento.