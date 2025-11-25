Imprese, nasce “OL.E.P”, il progetto di Fondirigenti per raddorzare le competenze

Un nuovo strumento per accrescere la produttività e la competitività delle imprese, rafforzandone le capacità manageriali e strategiche. È questo l’obiettivo di “OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività”, il progetto interamente finanziato da Fondirigenti, promosso da Unione Industriali Napoli e Federmanager Napoli, e realizzato da Federmanager Academy e Uniservizi Napoli, dedicato a imprenditori e dirigenti di 30 aziende, prevalentemente PMI, della provincia di Napoli.

L’iniziativa è stata presentata nel corso dell’incontro “Competenze manageriali e modelli formativi per la pianificazione strategica dinamica nelle imprese della Provincia di Napoli”, svoltosi oggi, venerdì 21 novembre, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli. All’appuntamento hanno partecipato Giancarlo Fimiani, Vicepresidente Unione Industriali Napoli; Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti; Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti; Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli; Marco Bertolina, Presidente di Federmanager Academy; Angelo Zerella, Project Manager dell’iniziativa.

Il progetto OL.E.P. nasce per accompagnare imprenditori e manager in un percorso di crescita orientato alla pianificazione strategica dinamica, un approccio innovativo che consente alle imprese di leggere il contesto, anticipare i cambiamenti e costruire strategie sostenibili nel tempo. Partendo dall’analisi dei fattori che ostacolano la crescita dimensionale e competitiva delle realtà imprenditoriali del territorio partenopeo, il progetto punta a individuare le leve organizzative in grado di migliorarne le performance.

Il tessuto economico della provincia di Napoli, infatti, si caratterizza per una forte frammentazione: su oltre 200.000 imprese attive, solo una piccola percentuale supera i 250 dipendenti e appena il 7% opera stabilmente sui mercati esteri. Questa configurazione limita la capacità competitiva e mette in evidenza due criticità strutturali: la carenza di competenze manageriali consolidate e la difficoltà di pianificare strategie di lungo periodo. OL.E.P. intende rispondere a queste sfide, attraverso due principi chiave: lo sviluppo delle competenze manageriali, per migliorare la capacità decisionale e di lettura dei mercati, e l’innovazione dei modelli formativi, per creare strumenti dinamici, partecipativi e replicabili a livello territoriale.

Il progetto, della durata di 12 mesi, si fonda su due fasi principali. La prima prevede un’indagine, che sarà realizzata attraverso interviste strutturate nelle sedi delle imprese coinvolte, per approfondire le modalità con cui le imprese pianificano e gestiscono i processi decisionali, esplorando i modelli di programmazione adottati, la capacità di interpretare gli scenari competitivi, gli approcci alla gestione dell’incertezza e del cambiamento, nonché le pratiche di innovazione e sviluppo organizzativo. Questa fase permetterà di mappare i principali gap di competenze manageriali e di delineare traiettorie di sviluppo formativo mirate. Seguirà un percorso di approfondimento articolato in tre laboratori di Co-Design che rappresentano il cuore operativo dell’intervento e che coinvolgeranno imprenditori e manager del territorio per la costruzione di un modello formativo innovativo e di strumenti operativi per la “pianificazione strategica dinamica”. I tre laboratori affronteranno temi chiave: “Individuare il percorso verso il futuro” (missione, visione e vantaggio competitivo), “Pianificazione strategica dinamica” (strumenti e processi per la strategia adattiva e data-driven) e “Far vivere e mantenere dinamico il piano strategico” (implementazione, monitoraggio e formazione continua).

Le 30 imprese, di cui almeno il 50% aderenti a Fondirigenti, verranno selezionate in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste e all’esigenza di assicurare la partecipazione di tutti i comparti produttivi. Le Aziende interessate ad aderire al progetto dovranno comunicare la propria adesione, entro il prossimo 10 dicembre 2025, al seguente indirizzo mail: formazione@unindustria.na.it

«L’incontro odierno – dichiara il Vice Presidente di Unione Industriali Napoli per la Valorizzazione del Capitale Umano, Giancarlo Fimiani – si iscrive pienamente nella missione che l’Unione Industriali Napoli persegue con costante impegno: sostenere la crescita e la competitività del nostro tessuto imprenditoriale. Progetti come OL.E.P., che promuovono la pianificazione strategica dinamica e l'innovazione dei modelli formativi, contribuiscono ad accrescere la capacità delle aziende, specialmente le Pmi, di leggere e anticipare i cambiamenti del contesto. La sinergia tra Unione Industriali Napoli, Federmanager e Fondirigenti dimostra come unire le forze sia l’unica via per creare un ecosistema manageriale più consapevole, resiliente e orientato al futuro.»

«Il territorio napoletano presenta interessanti potenzialità di sviluppo, grazie alla presenza di settori a elevato valore aggiunto, e alla prossimità a snodi portuali strategici – sottolinea il Presidente di Fondirigenti, Marco Bodini – in questo quadro, l’elevata dotazione di capitale umano rappresenta un ulteriore asset competitivo e di sviluppo, che ha bisogno di manager con competenze adeguate alla complessità delle sfide da affrontare. Manager che sappiano guardare in modo strategico al futuro, e sfruttare appieno la formazione come elemento chiave della competitività aziendale. Con questo progetto Fondirigenti mette nelle loro mani una vera e propria cassetta degli attrezzi, per poter affrontare queste sfide con gli strumenti migliori».

«Il progetto OLEP a cui sono lieto di partecipare come Project Manager darà un nuovo impulso alla competitività delle imprese del territorio – commenta Angelo Zerella, Project Manager OL.E.P.– Rappresenta un passo decisivo per accompagnare 30 imprese del territorio in un percorso strutturato di crescita di una rinnovata managerialità. OLEP è il naturale proseguimento di un percorso iniziato con PROVAMI. Proseguiamo su quella stessa traiettoria, ampliandone la portata: passiamo infatti dall’analisi puntuale dei processi al focus sulla pianificazione strategica, elemento indispensabile per la crescita e per la resilienza. Si è progettato un modello sistemico di valutazione della maturità aziendale, articolato in sei assi strategici, attraverso interviste in azienda, per individuare con chiarezza le aree prioritarie su cui concentrare le azioni di miglioramento e 3 laboratori di co-design.»

Per Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Industria – Unione Industriali Napoli: «OL.E.P. rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le competenze manageriali delle nostre PMI, un fattore decisivo per affrontare la complessità dei mercati e costruire strategie di crescita durature. Il progetto nasce per aiutare le imprese a leggere meglio il contesto competitivo, anticipare i cambiamenti e trasformare l’innovazione in valore. La collaborazione tra Unione Industriali Napoli, Federmanager e Fondirigenti conferma quanto sia fondamentale unire le forze per sostenere lo sviluppo del territorio. Invito le aziende a partecipare: investire in competenze significa investire nel futuro.»

«Con questa iniziativa, Federmanager Academy riafferma il proprio ruolo di attore strategico nel sostegno alla competitività del sistema produttivo locale – ha dichiarato il Presidente di FMA, Marco Bertolina – Il nostro contributo mira a rafforzare la capacità delle imprese di leggere i cambiamenti e orientare con visione le proprie scelte di sviluppo. In un contesto in continua trasformazione, intendiamo essere un punto di riferimento per la costruzione di un ecosistema manageriale più consapevole e orientato alla strategia. Con questo approccio contribuiamo a promuovere un tessuto imprenditoriale resiliente e orientato al futuro, trasformando la pianificazione strategica in un motore di competitività e valorizzazione del territorio.»