Imprese: nasce servizio che prevede crisi

Nasce il Rating Crisi di Impresa. La piattaforma di business intelligence reportaziende.it ha lanciato a Como il primo servizio, nel nostro Paese, in grado di prevedere le possibilità di insolvenze ovvero, ad esempio, l’incapacità di pagare i fornitori, di remunerare i dipendenti e in generale di onorare i debiti contratti nei confronti di terze parti.

I dettagli

Il sistema consente anche di valutare il grado di ipotetica instabilità della singola attività. I due parametri vengono delineati mediante un’analisi accurata che mescola tutti gli elementi di rischio.

Il metodo applicato

Il software permette, nello specifico, di leggere gli indicatori finanziari, della ditta presa in esame, sia in un’ottica quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Quest’ultima individua dettagli spesso non immediatamente visibili quali la solidità gestionale, le pressioni del contesto settoriale e le condizioni esterne di pericolo economico. La disamina complessiva dei due criteri ermeneutici produce un punteggio sintetico, ma strutturato, nel giro di pochi secondi. Il risultato delinea sia le condizioni della società, posta sotto la lente di ingrandimento, riscontrate fino a quel momento, offrendo pure la possibilità di stimarne l’evoluzione nel breve termine.

Il giudizio finale non equivale a una certificazione creditizia, ma è un mezzo interpretativo avanzato e pensato per supportare scelte operative, commerciali o di posizionamento nel mercato di riferimento.

La spiegazione

“Il nostro obiettivo è di offrire uno strumento utile per chi deve prendere decisioni rapide e strategiche”, ha spiegato il responsabile, Vincenzo Augurio, dell’ente che ha lanciato l’iniziativa.