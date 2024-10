Imprese, nuovi strumenti per pmi territorio: nasce l’Elite Campania Hub

Con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti e soluzioni per accelerare e supportare la crescita delle migliori imprese del territorio campano, nasce l’Elite Campania Hub” realizzato da Elite – Gruppo Euronext in collaborazione con Sviluppo Campania, finanziaria della Regione Campano . Elite è l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le piccole e medie imprese nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. L’iniziativa, che sarà presentata lunedì 28 ottobre, dalle 16 alle 19, a Napoli presso Palazzo Ischitella, in via Riviera di Chiaia, con l’evento “ Campania Hub: sviluppo e innovazione per le imprese del territorio“, offre gli strumenti necessari per rafforzare la competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo campano attraverso azioni volte a sostenere e consolidare le competenze tecniche e manageriali delle imprese della regione. Durante l’evento intervengono nell’ordine: Prof. Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania ; Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE – Gruppo Euronext; Giovanni Lombardi, Fondatore di Tecno; Marco Lucchini, Senior Partner del Fondo Italiano di Investimento; Andrea Nuzzi, Responsabile Corporate and Financial Institution di Cassa Depositi e Prestiti; Giuseppe Nargi, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo; Marco De Lellis, Amministratore Delegato Divisione Contenitori di Laminazione Sottile; Vito Grassi, Amministratore Delegato di Graded. Modera Alfonso Ruffo, direttore responsabile de ildenaro.it e direttore editoriale del Gruppo Economy.