Imprese, Piacenti: “Con Authentica 40 mln di pasti e obiettivo sostenibilità”

(Adnkronos) – “E’ pronto al debutto, nel settore della ristorazione collettiva, Authentica, il terzo gruppo privato italiano da 200 milioni di fatturato, 4.000 dipendenti e 40 milioni di pasti. La sfida che abbiamo di fronte si chiama sostenibilità: ambientale, sociale, economica”. Lo ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Massimo Piacenti in occasione della presentazione del progetto, tenutasi a Terni nella sede di Confindustria Umbria.

“Il progetto – ha spiegato – è nuova realtà industriale ternana nata dall’esperienza di All Food, grazie ad un processo di acquisizioni e partnership aziendali, oggi presentiamo nella nostra sede di Terni un piano industriale elaborato con la consulenza di KMG che segue l’operazione consistente nelle acquisizioni e nelle partnership che servono per crescere in tempi brevi. Il settore è in difficoltà a causa dell’inflazione e del covid. In attesa che dal lato della domanda si assumano decisioni che sarebbero un atto dovuto non restiamo con le mani in mano”.

Piacenti si è poi concentrato sulle prospettive: “Serviamo persone fragili come bambini, anziani e malati, dunque, nell’ottica della sostenibilità, vogliamo pasti sicuri a scuola e negli ospedali ed eliminare gli sprechi che creano problemi etici e valoriali. Ci chiamiamo Authentica perché vogliamo rappresentare il lato migliore del Paese. Abbiamo una presenza importante anche in Marocco, ma procediamo per step. Prima consolideremo i risultati, poi metteremo in moto un meccanismo virtuoso. Spero che passo dopo passo il progetto diventi realtà. Servirà tanto lavoro, ma siamo una grande squadra”.