Imprese, promozione marchi collettivi: contributi fino a 150mila euro

Al via il bando per l’annualità 2025 relativo all’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione. Con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi – del 9 dicembre 2025, è stata disposta l’apertura del bando 2025 relativo alla misura agevolativa per la concessione di agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione.

Fino al 30 gennaio 2026 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i., e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare, a Unioncamere, soggetto gestore della misura, le domande per l’accesso al contributo fissato nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili ed entro il limite di 150.000 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del contributo.

Sono finanziabili iniziative quali: partecipazione a fiere e saloni internazionali; eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; incontri bilaterali con associazioni estere; seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del marchio. I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel bando.

La modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2025.it

L’avviso relativo al decreto di apertura dei termini di presentazione delle domande è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.