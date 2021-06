Imprese: Simest, 6.200 domande per fondo 394, portale sospeso dopo massiccio afflusso istanze

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – A seguito del massiccio afflusso di istanze in relazione all’attuale disponibilità delle risorse finanziarie, oggi, alle 16, è stata temporaneamente sospesa l’attività di ricezione di nuove domande sul Portale dei Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione Simest (Fondo 394/81). Lo rende noto Simest in un comunicato precisando che in meno di due giorni il Portale ha registrato circa 6.200 domande, alle quali si aggiungono al momento della chiusura altre circa 5mila istanze ‘in coda’.