Imprese sociali, finanziamenti fino a 10 milioni: dal 14 ottobre le domande

“A partire dalle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa Imprese dell’economia sociale che il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso di riformare con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus”, rende noto un comunicato stampa del mise. “Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. “Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze”, prosegue il comunicato. “La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della convenzione tra il ministero, l’abi e cdp, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da invitalia”, conclude il Mise.