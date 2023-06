Imprese, Tajani a Manageritalia: “Contate su di me, su ministero degli Esteri e su Governo”

(Adnkronos) – “Contate su di me, contate sul ministero degli Esteri e sul Governo”. A dirlo in un messaggio all’assemblea di Manageritalia il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

“Ringrazio il presidente Mantovani e saluto tutti partecipanti all’Assemblea – afferma – che quest’anno celebra un anniversario importante, a testimonianza dell’impegno, della passione e della professionalità con cui ognuno di voi contribuisce al successo dell’associazione”.

“Dialogo e gioco di squadra – afferma – sono tratti distintivi che accomunano la missione di Manageritalia e la diplomazia della crescita, che sin dall’inizio del mio mandato ho attivato, in stretto raccordo con i colleghi di Governo, per sostenere le nostre imprese sui mercati esteri”.

“L’internazionalizzazione delle imprese è una priorità della politica di Governo, declinata nel duplice obiettivo di portare più Italia nel mondo, con una promozione a 360° delle filiere produttive nazionali di eccellenza, e di rendere il nostro Paese più attrattivo in termini di investimenti, flussi turistici e nuovi talenti”.

“La Farnesina – sottolinea – con il supporto della rete estera di ambasciate, consolati e uffici Ice, è in prima linea nell’attuare questa strategia di promozione integrata, mettendo a disposizione delle imprese italiane molteplici strumenti per affrontare al meglio le sfide globali. Al centro dell’azione del Governo e del ministero degli Esteri vi è non solo la volontà di migliorare la competitività, il fatturato e le esportazioni delle nostre aziende, ma anche l’obiettivo di valorizzare il capitale umano, la coesione sociale e il solido legame con il territorio, tutti ingredienti che da sempre contraddistinguono il modello italiano di ‘fare impresa’”.

“In questa prospettiva – avverte il ministro – la figura del manager, con il suo bagaglio di competenze e l’abilità di catalizzare le migliori energie del nostro sistema economico, diventa centrale per realizzare una promozione internazionale delle eccellenze italiane efficace e calibrata sulle reali esigenze delle nostre aziende”.

“Il Governo è impegnato per migliorare la formazione dei lavoratori e per promuovere una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Proprio in questa direzione stiamo incanalando anche le riforme e gli investimenti in ambito Pnrr, favorendo i processi di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, divenuti ormai indispensabili tasselli per crescita e sviluppo”.

“E’ una missione ambiziosa – spiega – che intendiamo perseguire con impegno e dedizione, per valorizzare al meglio le innumerevoli e preziose risorse dell’Italia che oggi voi così bene rappresentate”.