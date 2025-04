Imprese, trasferimento tecnologico 2025: parte il bando Mimit da 6,5 milioni di euro

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’apposito avviso del ministero delle Imprese e del Made in Italy, scattano i tempi per l’accesso a 6,5 milioni di euro di contributi del bando 2025 per “il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico (Utt) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (Epr) italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese”. Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal 15 aprile prossimo ed entro il 20 maggio (ovvero a partire dal decimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta).

La versione integrale del bando e tutta la documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito dell’ufficio italiano brevetti e marchi del ministero (www.uibm.gov.it).