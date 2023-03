Imprese, un congresso a Varese per fare business tra Italia e Svizzera 

“La stabile organizzazione ed il nuovo accordo bilaterale ITA-CH”. Questo il titolo del congresso aperto a tutti organizzato nel pomeriggio di giovedì 30 marzo 2023, a partire dalle ore 17, presso la Sala Campiotti del Palazzo della Camera di Commercio di Varese in Piazza Monte Grappa 5. Si tratta dellai in collaborazione con lo, il patrocinio del Centro Studi Villa Negroni di Vezia e la sponsorizzazione di, fiduciaria Mega SA, Think Srl, Computer Set Srl. Per iscriversi è sufficiente. Il programma prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 16.30, la discussione dei relatori tra le 17 e le 20 e infine un light dinner a buffet per favorire l’incontro tra gli imprenditori, i professionisti e il pubblico intervenuto.Attraverso la cosiddetta ‘stabile organizzazione’ un’azienda potrà operare in Svizzera, in perfetta armonia con l’Agenzia delle Entrate, senza dovere necessariamente costituire una società o affidarsi a soci e prestanomi esteri. Sarà questo uno degli argomenti trattati al congresso di Varese. Si parlerà inoltre del nuovo accordo bilaterale Italia-Svizzera sui frontalieri, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, di smart working, dopo che dal 1° febbraio 2023 è decaduto l’accordo Italia-Svizzera adottato durante il periodo del Covid, e del “2° pilastro”, detto anche LPP (previdenza professionale di vecchiaia e invalidità).Dopo la registrazione dei partecipanti (dalle ore 16.30), a partire dalle ore 17 il giornalistamodererà gli interventi dell’avvocato tributaristae del funzionario del Dipartimento svizzero delle Finanze e dell’Economiache tratteranno l’argomento ‘stabile organizzazione’.ell’omonimo Studio Commercialista di Varese fondato nel 1990, parlerà del nuovo accordo bilaterale Italia-Svizzera e delle novità relative allo smart working. Al dott. Davide Nuzzi, Fiduciario, il compito di affrontare l’argomento sui frontalieri e gli oneri sociali, mentre il dott.commercialista, analizzerà la materia “2° pilastro” sempre relativa a chi ogni giorno si reca in Svizzera per lavoro. Dopo i saluti finali, alle ore 20, i partecipanti potranno incontrarsi in occasione di un light dinner a buffet.