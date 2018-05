Imprese under 24, Napoli prima in Italia

Sono 39.231 le imprese individuali con titolare under 24 attive in Italia nel 2018, pesano l’1,3% sul totale dei titolari di ditta che supera quota 3 milioni. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese al primo trimestre 2018 e 2017 relativi ai titolari di impresa individuale. Il peso dei giovanissimi imprenditori cresce però considerevolmente considerando le iscrizioni, 5.923 nei primi tre mesi dell’anno su quasi 67 mila raggiungendo un peso dell’8,9%. Napoli, Roma e Torino sono prime in Italia per numero di titolari under 24 attivi e iscritti mentre Milano è quarta seguita da Salerno. Tra i primi dieci territori a livello nazionale c’è anche Brescia. Gli stranieri con età compresa tra 18 e 24 anni pesano il 14% delle iscrizioni e il 18,4% delle imprese attive, le donne il 26% delle nuove imprese e il 27% delle attive. Roma e Trieste sono i territori dove gli stranieri pesano di più tra i titolari con meno di 24 anni (circa il 40%), Avellino ed Enna dove pesano di più le donne (circa 45%).