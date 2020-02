Imprese: Zoomarine, presentata stagione 2020, 15 anni e tante novità

Roma, 12 feb. (Labitalia) – Una stagione davvero speciale quella che si prepara a vivere Zoomarine, che quest’anno compie 15 anni. Un compleanno importante, che il Parco vuole festeggiare a tutto divertimento con tutti i suoi visitatori, come annunciato questa mattina, nel corso della conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro del Comune di Roma, Stefano Fiori, presidente sezione industria del turismo e del tempo libero Unindustria, Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine Italia Spa, e Claudio Cecchetto, direttore artistico di Zoomarine Italia Spa, durante la stagione 2019. Il 2020 sarà un anno all’insegna del 15: il Parco inaugurerà la stagione dal 15 febbraio con la Grande Festa di Carnevale, la stagione più lunga di sempre e la più lunga in Italia, e per i primi 3 week-end (fino al 1° marzo) sarà attiva la promozione ‘Pacchetto 15 anni’ che comprende l’ingresso al Parco più un pranzo a buffet a soli 15 euro.

Per celebrare i 15 anni, Zoomarine festeggia con tutti i suoi coetanei regalando un abbonamento a tutti i nati nel 2005. Durante la stagione verrà allestita anche l’esposizione interattiva ‘Zoomarine 15 anni’, che, attraverso foto e oggetti da collezione, mostrerà l’evoluzione e gli sviluppi del Parco dei suoi primi 15 anni. Inoltre, alla mostra sarà associato un divertente contest, i cui dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane sui social del Parco. Sempre all’insegna del numero 15, Zoomarine ospiterà una grande Festa dipendenti rivolta a tutti i lavoratori attuali ed ex dipendenti che hanno reso grande Zoomarine in questi 15 anni di successi e grande divertimento.

La nuova stagione si apre con una vera e propria carica di cuccioli. Infatti, sono tanti i nuovi cuccioli di Zoomarine: oltre 49 fiocchi rosa e azzurri arrivati e in arrivo, dalla dolcissima cucciola di delfina Maya ai 3 Pinguini Sudafricani, dai 36 uccelli tropicali (1 Ara giallo-blu, 14 Conuro del sole, 1 Conuro guance verdi, 20 Inseparabili facciarosa) alle 2 Testuggini giganti africane. Tra i nuovi arrivi anche 3 cuccioli di cane (jack russell, pastore australiano e cane nudo messicano, la razza del cane dell’amatissimo film di animazione della Disney Pixar Coco), portando ad oltre 400 gli animali del Parco.

Grandi sorprese, esperienze interattive, iniziative speciali e un calendario eventi che si rinnova di anno in anno confermando Zoomarine tra i Parchi più amati in Italia con un rinnovato team di animazione, vera colonna portante del divertimento e dell’allegria, che durante la stagione 2019 ha accompagnato sul palco artisti del calibro di Me Contro Te, Benji&Fede, Irama e Federica Carta. E, per i più coraggiosi, la nuova attrazione horror La Clinica: un’esperienza unica, ai limiti del paranormale in grado di segnarvi per il resto della vostra vita. Nessuno potrà sentirvi una volta entrati.

Tanto divertimento e relax, per un’esperienza indimenticabile con un focus importante sull’attenzione ambientale. Zoomarine prosegue sulla via del green, con oltre 100.000 alberi piantati dal 2005, attività di sensibilizzazione e pulizie spiagge del litorale romano, una riduzione del 60% dell’utilizzo di prodotti in Pet, l’abolizione delle cannucce e delle mappe cartacee in favore di monitor digitali presenti in tutto il Parco e l’introduzione dei bicchieri multiuso. Quest’anno, inoltre, sarà inaugurato il nuovo ristorante ‘100% Green Salad’, all’insegna di una alimentazione sana e bilanciata dove il cibo green sarà servito utilizzando solo materiali compostabili, eliminando l’utilizzo di prodotti chimici e impiegando materiali al 100% green e sostenibili. Una menzione speciale al primo e unico centro di recupero tartarughe marine del Lazio ospitato a Zoomarine, un vero e proprio ‘pronto soccorso’ per questi animali. Il Centro accoglie ogni anno decine di esemplari provenienti da tutto il tratto di costa laziale. Intrattenimento, natura ed ecosostenibilità.

Una stagione speciale, per celebrare non solo i 15 anni di Zoomarine, ma anche i 25 di Dolphin Company, proprietaria del Parco, che compie 25 anni. L’azienda, leader mondiale del divertimento educativo, presente in 10 Paesi con 28 Parchi, e che dal 2019 è proprietaria anche di altri due Parchi in Italia: Aquafelix a Civitavecchia (Rm) e Acquajoss a Conselice (Ra). Una stagione, dunque, che non sarà soltanto la più lunga di tutti i Parchi in Italia, ma che si preannuncia anche come la più ricca, con oltre 50 novità tra nuove dimostrazioni, nuovi spettacoli, un nuovo team di animazione, ma anche nuovi servizi, punti ristoro e negozi. Verrà anche inaugurato un divertentissimo percorso interattivo, il ‘#Selfiemania’, attrazione lungo la quale verranno allestiti vari set fotografici disegnati per creare opportunità selfie memorabili, per immortalare la giornata e condividere le emozioni con tutti i propri followers.