“Impressionismo e oltre”, boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis

Roma, 14 gen. (askanews) – A quaranta giorni dall’apertura, la mostra IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, in corso al Museo dell’Ara Pacis fino al 3 maggio 2026, registra un risultato straordinario: 50.000 visitatori in 40 giorni, con una media di 1.250 presenze al giorno e una proiezione di 180.000 visitatori a fine mostra.

Un dato che conferma l’attrattività dell’offerta espositiva romana e il forte interesse del pubblico per un progetto che porta in Italia una selezione rara: 52 capolavori del Detroit Institute of Arts, con opere di Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso e una significativa sezione dedicata alle avanguardie europee, fino all’area tedesca con autori come Kandinsky e Beckmann.

La mostra, curata da Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, coprodotta e organizzata da Sovrintendenza Capitolina e MondoMostre, con il supporto di Zètema Progetto Cultura.

Un percorso tra Ottocento e Novecento: dalla modernità alla rivoluzione delle avanguardie Il progetto espositivo accompagna i visitatori lungo un arco temporale che va dalla metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, raccontando la nascita di un nuovo sguardo sul reale e la progressiva emancipazione del colore e della forma, fino alle sperimentazioni che definiscono la modernità.

Accessibilità e servizi al pubblico In linea con l’impegno per una fruizione sempre più inclusiva, la mostra propone strumenti e attività dedicati (tra cui contenuti e percorsi accessibili).