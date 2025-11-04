Inps lancia il suo card game a Lucca Comics: dai draghi ai contributi previdenziali

Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e più di recente Altered o Star Wars Unlimited: il mondo dei giochi di carte collezionabili sta vivendo un periodo di grande espansione. E ora, tra maghi, mostri e duelli epici, arriva un concorrente del tutto inaspettato — l’INPS.

Come riportato da Davide Leoni su Everyeye.it, durante il Lucca Comics & Games 2025 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha presentato un gioco di carte collezionabili in stile fantasy, pensato per far conoscere al pubblico giovane i principali servizi dell’ente.

Niente draghi o creature leggendarie, dunque: tra le carte spiccano Bonus Asilo Nido, Congedo Parentale, NASpI, Calcolo Pensione, Estratto Conto Contributivo e altri “effetti speciali” della burocrazia quotidiana. Un modo ironico ma efficace per spiegare come l’INPS supporti lavoratori, pensionati e cittadini in cerca di occupazione.

Le carte collezionabili INPS sono state distribuite in esclusiva durante la fiera — ogni visitatore dello stand ha potuto riceverne una gratuitamente. Non è previsto, al momento, un rilascio ufficiale o una vendita commerciale del gioco, anche se l’idea di un futuro “mazzo previdenziale” resta affascinante.

Chissà che non possa tornare in futuro come iniziativa promozionale o social, per continuare a far dialogare l’istituzione con le nuove generazioni.