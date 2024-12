In 10 anni +20% le imprese guidate da artigiani stranieri

Gli imprenditori artigiani stranieri in Italia sono poco più di 200mila e, negli ultimi dieci anni, sono cresciuti del 20,3%. Rappresentano ora il 20% degli imprenditori individuali artigiani. Uno studio di Unioncamere e InfoCamere sul periodo dal 30 settembre 2014 al 30 settembre 2024 racconta un dinamismo che non basta a contrastare la contrazione delle imprese «autoctone» (in calo del 14,6%). Il bilancio complessivo del decennio segna -9,2%, a cui corrispondono 99.395 imprese artigiane in meno. La metà degli imprenditori artigiani di origine straniera proviene da quattro paesi: Romania, Albania, Cina e Marocco. Il 60% opera nelle costruzioni ristorazione e trasporti, e quasi la metà lavora nel triangolo Lombardia-Emilia Romagna-Toscana. Altri settori con la presenza più solidale di artigiani stranieri sono la ristorazione ei trasporti. «La percentuale di titolari stranieri nelle imprese artigiane – su legge nel testo – è passata dal 15,5% al ​​20,5%, evidenziando una trasformazione del settore, dove nuove competenze e cultura si integrano con la tradizione italiana, alle prese con un difficile processo di ricambio generazionale. Regioni come la Campania, la Calabria e la Basilicata hanno registrato tassi di crescita superiori al 40%, mentre in Emilia Romagna e Lombardia le imprese straniere rappresentano oltre il 25% del totale. Lo studio segnala un’evoluzione interessante per quanto riguarda età e genere. In particolare, sono gli imprenditori over 50 a trainare la crescita, con un incremento del 125,7% negli ultimi dieci anni, a cui si aggiunge un aumento ancora più marcato (+223,5%) tra gli over 70. La presenza femminile è anch’essa in forte crescita: nel decennio, il rapporto donne/uomini è salito complessivamente da 17,1 a 20,1.