In 200mila sul lungomare per la festa scudetto del Napoli

Roma, 26 mag. (askanews) – Napoli si è fermata per il tributo ai Campioni d’Italia: folla senza precedenti su lungomare Caracciolo e attorno a quattro maxischermi per chi non è riuscito ad entrare nell’area azzurra. Si calcola che oltre 200.000 persone si siano assiepate lungo i 3 km del percorso dei due pullman scoperti, da Mergellina fino a piazza Vittoria e ritorno. I giocatori sono arrivati dal mare. “Una grande festa di popolo – ha detto Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – Una grande gioia, una partecipazione popolare, tutto sta procedendo – ha sottolineato – e ci auguriamo che sia la Napoli più bella festosa, gioiosa che ama la squadra di calcio ma ama anche la città. Sono molto orgoglioso del lavoro che è stato messo in campo e ringrazio tutti gli operatori che stanno consentendo una festa di popolo,forza Napoli Calcio e forza Napoli città”. Torpedoni vestiti con la livrea azzurra e osannati da una folla plaudente, assiepata in strada ma anche sulle terrazze e sui balconi con affaccio a mare, dove sono state organizzate feste private in azzurro con dj, ravioli capresi e champagne. Qualche momento di tensione si è verificato quando, alla chiusura dei cancelli di accesso all’area, alcuni tifosi hanno cercato di scavalcare: per evitare incidenti gli addetti alla sicurezza hanno riaperto i varchi. Cortei anche via mare su gommoni e barche. Dopo un intoppo ad un bus in piazza Vittoria alla rotonda per rientrare verso Mergellina, la folla ha superato le recinzioni ed ha accompagnato il pullman fino a metà strada dove poi è stata fermata dal servizio d’ordine che ne ha impedito il prosieguo. La squadra e lo staff, concluso il corteo sul lungomare, si sono imbarcati sullo stesso aliscafo con cui erano giunti al molo Luise