In 6.500 hanno visitato House of Bmw a Milano per scoprire la X2

MILANO (ITALPRESS) – L’installazione realizzata per il lancio di BMW X2 e ispirata al concetto di JOY, valore centrale del brand bavarese, che è andata in scena dal 9 al 18 febbraio scorsi, ha attratto 6.500 visitatori nella House Of BMW di via Monte Napoleone, 12 a Milano. Appassionati del brand e potenziali clienti hanno dimostrato grande curiosità e interesse verso l’innovativa vettura del marchio bavarese e l’esclusivo evento di presentazione. L’esperienza immersiva “Make it real”, che ha unito performance artistiche, tecnologia, design e stimoli sensoriali, è stata progettata per offrire ai visitatori un primo contatto diretto con la BMW X2, permettendo loro di scoprire da vicino le caratteristiche uniche e lo spirito di questo nuovo modello. L’evento ha offerto una serie di attività interattive che coinvolgono i sensi della vista, dell’udito e dell’olfatto per immergersi nel mondo della BMW X2.

La House Of BMW ha rappresentato il luogo ideale per questo evento esclusivo, offrendo un ambiente sofisticato e all’avanguardia che rispecchia i valori del marchio BMW. L’evento “Make it real” ha rafforzato il legame tra BMW e i suoi clienti, consolidando la posizione dell’azienda come leader nel segmento premium dell’automotive. “L’eccezionale risposta che abbiamo ricevuto per l’evento ‘Make it real’ è una chiara testimonianza dell’entusiasmo attorno al lancio della nuova BMW X2. Siamo orgogliosi di vedere che il nostro impegno nel creare un’esperienza unica sia stato così ben accolto. Questo successo riflette la passione e l’innovazione che guidano BMW Italia. La BMW X2 non è solo un’auto, è un simbolo di stile e dinamismo che volevamo comunicare in maniera originale ed emozionante, facendo dialogare tecnologia e sentimento, IA e human touch dei performer che si sono esibiti. L’interesse generato e il numero di visitatori che abbiamo accolto alla House Of BMW confermano che abbiamo colto nel segno” ha commentato Carlo Botto Poala, Direttore Marketing di BMW Italia.

