In Alis entra Teloni Tosetto, azienda leader nella lavorazione e fornitura di teloni in Pvc per automezzi

Il presidente di Alis Guido Grimaldi annuncia l’adesione all’Associazione di Teloni Tosetto, impresa veneta avente il polo logistico a Cittadella (PD), nata nel 1979 come laboratorio artigianale per la lavorazione del PVC e divenuta oggi uno dei principali player a livello nazionale per la fornitura e l’installazione di teloni in Pvc per automezzi. Qualità dei materiali, affidabilità, competenza e personalizzazione i tratti distintivi dei teloni a marchio “Teloni Tosetto”. “E’ un piacere – ha affermato Grimaldi – dare il benvenuto in Alis all’azienda veneta Teloni Tosetto che, dalla sua fondazione nel 1979, ha compiuto un grande percorso di valorizzazione, crescita ed evoluzione divenendo oggi il punto di riferimento in tutta Italia nella fornitura, sostituzione e riparazione di teloni per mezzi stradali e per coperture ad uso civile e industriale. Gli investimenti in nuove tecnologie, l’innovativo spirito imprenditoriale trasmesso a livello generazionale, la forte esperienza in tutte le fasi del processo produttivo del PVC e la grande qualità dei materiali utilizzati sono alla base dell’attività di Teloni Tosetto e siamo quindi certi che da questa nostra nuova ed importante sinergia nasceranno idee e progetti importanti per l’intera filiera logistica”. “Siamo molto contenti di aver deciso di aderire ad Alis, la cui attività ha da subito catturato la nostra attenzione – ha dichiarato Paolo Tosetto di Teloni Tosetto -. Condividiamo pienamente la mission associativa ed il forte impegno nel creare opportunità e sinergie per far crescere aziende e territorio. Auspichiamo quindi che il nostro contributo possa essere di supporto e possa portare valore aggiunto all’Associazione e all’intera filiera logistica”.