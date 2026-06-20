In anteprima il video “Nevrosi” il nuovo singolo di Rose

Sulla consapevolezza necessaria per smettere di farsi del male

Milano, 20 giu. (askanews) – Con il nuovo singolo “Nevrosi”, Rose mette in musica una conversazione difficile da interrompere: quella con la parte di sé che ferisce, seduce e torna sempre a bussare quando si crede di averla lasciata alle spalle. La nevrosi prende forma e voce, diventando una presenza familiare con cui la protagonista si confronta lungo tutto il brano.Il racconto attraversa relazioni consumate dall’instabilità emotiva, attrazioni che sembrano nascere proprio nelle crepe degli altri e il desiderio quasi istintivo di farsi carico di ciò che è fragile. Amo i cuori stanchi e rotti, quelli che parlano coi singhiozzi non è soltanto una dichiarazione d’affetto, ma il ritratto di una tendenza a cercare negli altri le stesse ferite che si portano dentro.Le immagini che attraversano il testo trasformano il conflitto interiore in materia poetica: sai trovare ogni ferita e ci scivoli dentro dolce come lama descrive una sofferenza che conosce perfettamente la strada per tornare a galla, mentre il fuoco, il vuoto e l’arcobaleno diventano simboli di un equilibrio sempre precario tra abbandono e resistenza.Nella parte finale il dialogo cambia direzione. La nevrosi non è più un’ombra da inseguire o da combattere, ma una presenza riconosciuta e finalmente osservata senza paura: ora mia nevrosi io ti vedo, ballo sui dolori senza più segreto . È qui che il brano trova il suo punto di svolta, sostituendo il senso di prigionia con una nuova consapevolezza.”Nevrosi” nasce da un intenso rapporto di amicizia e condivisione artistica. L’ispirazione prende forma da un pensiero scritto da Nadine Viretto, amica francese dell’artista, successivamente trasformato in canzone da Rose con la collaborazione del compositore Luciano D’Addetta, vincitore del Premio Leone di Vetro al Festival del Cinema di Venezia nel 2025 e nel 2026. Un incontro umano e creativo che ha dato vita a un brano capace di raccontare la fragilità senza nasconderla e la crescita senza proclamarla.Rose nasce a Bergamo nell’estate del 1978, ha studiato canto e pianoforte. Oltre al canto, Rose ha fatto parte del mondo dello spettacolo come presentatrice.Attualmente Rose sta portando la raffinatezza della musica francese di Edith Piaf nei locali della Lombardia e ha debuttato in discografia con il supporto della label Sorry Mom!, con la quale continua a collaborare pubblicando inediti. “Nevrosi” è il suo quinto singolo.