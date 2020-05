In Argentina si lavora per i rimpatri

La rete diplomatica tra Italia a Argentina sta lavorando attivamente per il rientro in patria dei connazionali che sono rimasti bloccati a causa del Coronavirus: “Continua senza sosta il lavoro del governo, con l’Unità di crisi della Farnesina in prima linea, per facilitare il rientro in Italia a quei connazionali ancora bloccati oltre confine in piena emergenza coronavirus. Sono oltre 70mila, tra turisti, studenti e lavoratori, gli italiani già tornati in Patria, grazie a oltre 500 operazioni – tra voli e traporto via mare – da 90 Paesi del mondo”. Lo dichiara in una nota il Senatore Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero. Per quanto riguarda l’Argentina in particolare, nell’ultima settimana sono partiti da Buenos Aires due voli della compagnia aerea Alitalia con 257 connazionali che erano rimasti bloccati nel Paese sudamericano dopo la sospensione dei voli con l’Europa a causa dell’emergenza virus mondiale. L’operazione, riferisce l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires, di cui l’Ambasciatore Giuseppe Manzo è stata possibile grazie al lavoro coordinato tra la Farnesina e l’intera rete diplomatico-consolare italiana in Argentina che ha raccolto le richieste di rimpatrio sulla piattaforma online messa a punto da Consolato Generale di Buenos Aires. Ad oggi, sono tornati a casa circa 900 italiani.