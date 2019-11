Roma, 23 nov. – (Adnkronos) – “Pronto il decreto ministeriale per il fondo per gli orfani di “. Lo annuncia su Twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “I soldi – scrive – non restituiscono l’affetto mancato ma con 12 milioni da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro” conclude citando l’hashtag #violenzasulledonne.