In arrivo Dacia Jogger, la nuova familiare a 7 posti

ROMA (ITALPRESS) – Con 5 o 7 posti, Dacia Jogger è la compagna ideale delle (grandi) famiglie. Con la sua versatilità, accompagna tutti i membri della famiglia nelle avventure quotidiane, ma anche nelle uscite in mezzo alla natura. Con lo spirito pragmatico che la contraddistingue, Dacia propone un veicolo che consente ai clienti di godersi, con i propri cari, i piccoli piaceri della vita in assoluta libertà. Jogger è un nome semplice, moderno, facile da pronunciare e da capire in tutto il mondo. Incarna la dinamicità, l’energia positiva, ma anche lo spirito outdoor. Il suffisso “ER”, come quello di Duster, il leggendario SUV di Dacia, evoca la robustezza e la resistenza di un’immancabile compagna per la vita quotidiana delle famiglie Dacia. Dacia svelerà Nuovo Dacia Jogger il 3 settembre alle ore 10 durante un evento 100% digitale. Poi appuntamento dal 6 settembre all’IAA Mobility di Monaco, alla presenza di Denis Le Vot, direttore generale di Dacia, con diversi eventi originali alle porte del parco fieristico e dal 7 settembre nel cuore stesso della città.

(ITALPRESS).