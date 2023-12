In arrivo la nuova gamma di veicoli mid-size Mercedes-Benz

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Quest’estate, MercedesBenz Vans ha presentato la sua nuova serie di modelli di medie dimensioni per uso privato e commerciale. Ora, il lancio delle vendite si avvicina rapidamente. La gamma di veicoli di medie dimensioni vanta un nuovo design esterno e interno, oltre a un maggiore comfort e funzionalità, soprattutto grazie all’aumento delle opzioni di connettività digitale intelligente e ai sistemi di sicurezza e assistenza migliorati. Tutti i modelli saranno ordinabili a partire da gennaio 2024 presso i partner di vendita.Il Vito sarà disponibile nelle versioni Furgone, Mixto e Tourer, l’eVito sarà disponibile nelle versioni Furgone e Tourer, con 3 livelli di equipaggiamento. La Classe V sarà disponibile con 4 livelli di equipaggiamento.

Per quanto riguarda la nuova gamma di veicoli di medie dimensioni, è stato adottato un approccio strategico differenziato. Per i veicoli commerciali, tra cui l’eVito e il Vito, l’azienda sta perseguendo una strategia premium più mirata. Inoltre, in futuro una strategia di lusso si applicherà a tutte le Classe V ed EQV destinate all’uso privato, così come a tutte le autovetture Mercedes Benz. L’obiettivo è quello di implementare pienamente questo cambiamento strategico con l’introduzione dell’imminente Van Electric Architecture – VAN.EA, dal 2026 in poi. Le nuove versioni EQV, Classe V e Classe V-Marco Polo – rappresentano un’importante pietra miliare in questo percorso. “Vogliamo offrire vetture, van e servizi più desiderabili, dai monovolume ai camper, fino ai veicoli commerciali. I nostri nuovi modelli di veicoli di medie dimensioni sono un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il posizionamento di lusso più sofisticato di EQV, Classe V e Classe V Marco Polo e il raffinato carattere premium di eVito e Vito ci consentiranno di concentrarci maggiormente su regioni e settori ad alto margine” ha dichiarato

Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite e Marketing Mercedes-Benz Vans.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).