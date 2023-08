In attesa del Cop 28 Summit sull’Amazzonia, Lula avverte: Che i Paesi sviluppati finanzino la tutela delle forest

E’ il tema al quale pensare e ragionare nei prossimi mesi per capire quale sia il migliore percorso da intraprendere per arrivare ad un futuro sostenibile e a misura d’uomo “In vista dell’Agenda 2030 lanciata dai 193 paesi delle Nazioni Unite, occorre ricercare una visione collettiva “in cui equità e sostenibilità sociale, economica, ambientale e istituzionale diventino prassi”.

Dal vertice che ha riunito in Brasile otto Paesi sudamericani nessun accordo per la deforestazione zero entro il 2030 e posizioni diverse sulle attività estrattive. – Maddalena Binda -Redazione AsvIS dell’11/8/2023 (qui)

L’ ASVIS rilancia la “cooperazione per contrastare la deforestazione, ma senza fissare obiettivi precisi. Si potrebbe riassumere così la dichiarazione conclusiva del Summit sull’Amazzonia che, su iniziativa del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silvia, ha riunito a Belem, nel Nord del Brasile, gli otto Stati sudamericani (Bolivia, Brasile, Colombia, Equador, Guyana, Peru, Suriname e Venezuela) membri dell’Amazon cooperation treaty organization. Un impegno generico e poco ambizioso che riflette le posizioni diverse dei Paesi. Secondo il Presidente Lula la responsabilità è anche dei Paesi sviluppati che non hanno rispettato gli accordi presi”.

La Foresta amazzonica è un luogo ricco di biodiversità e ricopre un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, grazie all’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica. È tuttavia minacciata da attività economiche, come l’allevamento di carne bovina e l’estrazione petrolifera e mineraria. Sebbene gli otto Paesi abbiano sottolineato la necessità di tutelare la foresta amazzonica ed evitare che raggiunga il punto di non ritorno, non è stato trovato un accordo per garantire zero deforestazione entro il 2030.

Gli Stati hanno posizioni diverse sul ruolo e sulle azioni da intraprendere nei confronti delle principali attività industriali che causano la distruzione della foresta. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto di porre fine alla ricerca di combustibili fossili in Amazzonia, ma il Brasile, il Venezuela e altri produttori di petrolio si sono opposti, riporta il Guardian. Amazon leaders fail to commit to end deforestation by 2030 (qui)

In Brasile, ad esempio, si discute della possibilità di avviare un progetto statale di trivelle appena al largo delle foci del Rio delle Amazzoni.

I Paesi hanno deciso di collaborare per contrastare alcune attività illegali, come il taglio e la vendita di legname e la ricerca di oro, e ridurre l’impatto negativo che hanno sull’ambiente e sulle popolazioni indigene. La dichiarazione conclusiva riconosce la necessità di promuovere politiche per la tutela delle popolazioni indigene e delle comunità locali che abitano l’Amazzonia.

Il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silvia, afferma: “Non è il Brasile ad avere bisogno dei soldi. Non è la Colombia. Non è il Venezuela. È la natura, inquinata da oltre 200 anni di sviluppo industriale, a chiedere a loro di pagareper permetterci di rigenerare la parte distrutta”.

Viene citato dell’Euronews: l’Amazzonia in trappola fra la povertà locale e l’egoismo occidentale (qui)

il presidente brasiliano ha ricordato le responsabilità dei Paesi sviluppati e l’impegno, mai attuato, di stanziare cento miliardi di dollari l’anno per il clima, sottolineando che “non ci sarà sostenibilità senza giustizia”.

“Ci presenteremo alla Cop28 – La Conferenza delle Nazioni Unite qui cambiamenti climatici del 2023 o Conferenza delle parti dell UNFCCC, puù comunemente indicata come COP 28. Sarà la 28° Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà dal 20 novemre al 12 dicembre presso l’Expo Cty, Dubai – con l’obiettivo di dire al mondo ricco che se vogliono effettivamente preservare le foreste esistenti devono stanziare denaro non solo per preservare le chiome degli alberi, ma anche per tutelare le persone che lì sotto vivono e lavorano” ha dichiarato Lula.

